Фото ⟩ Забитая парковка и толпы людей: магазин Depo в Таллинне дождался покупателей

Магазин DEPO площадью 25 000 квадратных метров – это на сегодняшний день крупнейший в Эстонии магазин товаров для ремонта и строительства, дома и сада, где предлагается более 100 000 разных товаров.

"Мы специализируемся в странах Балтии на решениях do-it-yourself, предлагая широкий выбор товаров для дома, сада, ремонта и строительства. Помимо магазина у DEPO есть большой склад, поэтому все товары доступны сразу в момент покупки", – пояснил директор по маркетингу магазина-склада DEPO Римантс Юганс.

Посреди недели в день открытия магазин посетило не так много людей. А в субботу в DEPO наблюдалась совсем другая картина - толпы людей, на парковке яблоку негде упасть.