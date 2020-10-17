Скандал ⟩ Президент Эстонии резко раскритиковала министра - гомофоба

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, ссылаясь на опубликованное интервью Deutsche Welle, в котором министр внутренних дел страны порекомендовал людям с нетрадиционной ориентацией уезжать в Швецию, сказала, что Март Хельме из-за своих взглядов не подходит для правительства Эстонской Республики. В субботу утром она также встретилась с премьер-министром, которому озвучила свою позицию, пишет Rus.Postimees.
"Я не понимаю неприкрытой враждебности министра внутренних дел Марта Хельме к нашему обществу. Мы говорим о наших людях - наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, наших соседях, коллегах, друзьях. Также незнакомые, но все же наши люди. Разделение их и классификация по сексуальной ориентации, цвету кожи или другим характеристикам на правильных и неправильных, наших и их, неприемлемо, противоречит духу нашей Конституции, а также просто отвратительно по-человечески", - написала президент в социальных сетях.
"Да, конечно, это провокация, которая делит людей на более ценных и менее ценных на основании того, какими они родились. О какой эпохе этот факт нам напоминает?" - рассуждает она.
"Мне стыдно и мне грустно, что народ Эстонии, который верит в написанное в Конституции Эстонии, что все мы равны перед законом и поэтому думают, что мы защищены от произвола политиков, в очередной раз узнал, что у нас в правительстве есть министр, которому человеческое достоинство жителей Эстонии менее важно, чем его право использовать свою власть для унижения других".
Кальюлайд считает, что со злом нельзя мириться, и оно никогда не может быть политической повесткой дня или оправдываться как политика одной партии. "В тот момент, когда мы нормализуем зло, мы оккупируем сами себя", - написала она.
"Министр с такими взглядами не подходит правительству Эстонской Республики. Жители Эстонии заслуживают лучшего. Я также обсудила это сегодня утром с премьер-министром, которому я передала свою позицию".
По словам президента, заявление также задело и ее. "Эта боль, которую эти заявления причинили всему народу Эстонии, которому дорога настоящая Эстонская Республика и ее Конституция, который заботится о благополучии ближних и всегда надеялся, что наши собственные правительства, будь то представители любой партии, останутся верными Эстонии, ранит и меня".
"Прекрасный осенний день. Можно взглянуть на произошедшее и сказать, что это просто политика. Но на самом деле, может быть, настали выходные, когда вера людей в основы своей страны перестанет действовать", - написала она, добавив, что такую ситуацию можно и нужно изменить.
Отрывок из того интервью:
Март Хельме: Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак - это (союз. - Прим. ред.) между одной женщиной и одним мужчиной, и все. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем закон о сожительстве. Этого они не готовы делать, что означает то, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали.
- Что, набегут геи и затопят эстонскую нацию?
Март Хельме: Пусть бегут в Швецию. Там все на них смотрят более вежливо.
- А вы смотрите грубо?
Март Хельме: Я смотрю действительно недружелюбно.
- Сегодня это называется гомофобия.
Март Хельме: Это не гомофобия. Я сказал бы, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут вести свою гомопропаганду, то и мы можем вести другую пропаганду.