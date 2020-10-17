Кенгарагс: подвыпивший мужчина повредил восемь машин

Госполиция подтвердила, что вызов был получен в 14:12. ДТП произошли в нескольких местах - четыре машины были разбиты на улице Маскавас, 273, еще три машины - на улице Саласпилс, 6 и еще одна - у торгового центра Akropole.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения (0,5 промилле). Мужчину доставили на экспертизу по подозрению в употреблении наркотических веществ. Эти результаты пока не известны, сам виновник доставлен к следователю.