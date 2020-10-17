Армения и Азербайджан объявили о перемирии в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое должно вступить в силу с 00.00 часов по местному времени 18 октября (с 23.00 часов мск, 17 октября). Об этом вечером в субботу, 17 октября, сообщили внешнеполитические ведомства двух стран в текстуально совпадающих заявлениях.

Как отмечается в документах, "решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года".