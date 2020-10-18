Фото ⟩ Авиакомпании airBaltic - 25 лет. Как она менялась?

В октябре латвийская авиакомпания airBaltic отмечает 25-летие с начала коммерческой деятельности. airBaltic предлагает обзор самых важных событий за эти 25 лет в истории предприятия.
Галерея: Авиакомпании airBaltic - 25 лет
Авиакомпания была учреждена в начале осени 1995 года, когда Латвийское государство и Scandinavian Airlines (SAS) договорились о создании совместного предприятия.
В 1996 году флот airBaltic пополнился первым самолетом Avro RJ70. Спустя два года в Ригу прибыл первый самолет Fokker 50 для авиакомпании. В течение нескольких лет флот airBaltic состоял из этих самолетов.
В 2001 году airBaltic достигла очень важной отметки – был перевезен ее миллионный пассажир. После такого прекрасного достижения airBaltic в следующем году дополнительно к тесному сотрудничеству с SAS и нескольким рейсам в день в Копенгаген и Стокгольм запустила прямые рейсы из Риги еще в восемь пунктов назначения.
В 2003 году airBaltic начала дигитализацию своих услуг, введя продажу билетов на своем сайте. В том же году airBaltic пополнила свой флот первым самолетом Boeing 737-500.
Поздней весной 2004 года Латвия присоединилась к Европейскому союзу, и благодаря Соглашению об открытом небе airBaltic могла начать свободно летать в Европе. В июне airBaltic открыла прямые рейсы из Вильнюса по 11 направлениям в Европе и обслуживала 27 маршрутов из Риги.
В последующие годы airBaltic продолжала стабильно расти и в 2005 году впервые в своей истории за год перевезла более одного миллиона пассажиров.
В 2007 году авиакомпания ввела электронный купон, который стал первым в странах Северной Европы билетом на самолет с предоплатой, доступным в супермаркетах.
Два года спустя airBaltic запустила программу для часто летающих пассажиров BalticMiles. В сотрудничестве с ведущими банковскими, телекоммуникационными, гостиничными, туристическими, транспортными и развлекательными компаниями это была первая программа лояльности балтийского масштаба.
В 2010 году airBaltic открыла учебный центр airBaltic Training в Риге. К концу года количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией в год, впервые в ее истории превысило три миллиона.
В 2011 году совет airBaltic назначил Мартина Гаусса новым руководителем авиакомпании. В том же году правительство Латвии увеличило свою долю акций airBaltic до 99,8%, тем самым airBaltic стала латвийской национальной авиакомпанией.
В 2014 году пилоты airBaltic начали использовать планшеты iPad, что позволяет сэкономить около двух миллионов листов бумаги ежегодно. В том же году airBaltic стала первой авиакомпанией в мире, которая приняла биткойны в качестве платежного средства.
2016 год стал важным не только потому, что airBaltic получила первый в мире самолет Airbus A220-300 (тогда еще Bombardier CS300) в Риге, но и потому, что она стала первой авиакомпанией, которая начала коммерческое использование этих самолетов.
В 2017 году airBaltic установила новый мировой рекорд, сумев подготовить свой новейший самолет Airbus A220-300 к первому коммерческому полету всего за 50 минут после получения самолета из Канады. В том же году Академия пилотов airBaltic начала прием заявок на обучение нового поколения балтийских пилотов.
В 2018 году к столетию Латвии airBaltic преподнесла подарок – особую окраску самолета Airbus A220-300. В следующем году в честь 30-летия Балтийского пути airBaltic преподнесла еще один особый подарок – три самолета в национальных цветах стран Балтии и песню, посвященную этому событию. Осенью airBaltic совершила полет на Airbus A220-300 по Тихоокеанскому региону, посетив Вануату, Австралию, Новую Зеландию, Новую Каледонию и Папуа-Новую Гвинею.
В начале зимы 2019 года airBaltic начала тренировки на своем авиасимуляторе Airbus A220. Важно отметить, что в 2019 году airBaltic перевезла более пяти миллионов пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее.
Этой осенью airBaltic запустила новую программу обучения для своих сотрудников – airBaltic Leaders for the Future (ALFA, "Лидеры airBaltic для будущего"). Она обеспечивает прочную основу для будущего развития и роста airBaltic с первоклассным лидерством, как только авиационная отрасль придет в себя.
Факты:
- airBaltic (Air Baltic Corporation AS) – одна из самых пунктуальных авиакомпаний в мире, соединяющая Балтийский регион с 60 пунктами назначения в Европе, СНГ и Ближнем Востоке.
- Акционерное общество airBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат 96,14% акций. Ларсу Туэсену, через полностью принадлежащее ему ООО Aircraft Leasing 1, принадлежат около 3,86% акций.
- airBaltic совершает рейсы 23 самолетами Airbus A220-300. airBaltic является обладательницей многочисленных международных наград, присужденных за высокое качество обслуживания, инновационный сервис и достижения в области реструктуризации бизнеса.
- В 2017 году авиакомпания получила награду CAPA как региональная авиакомпания года, а в 2018 году airBaltic была удостоена награды ATW "Лидер рынка". Дополнительно к этому в 2019 году airBaltic получила Награду лидерства в отрасли Airline Strategy (Sector Leadership Award).