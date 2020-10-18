Фото ⟩ Авиакомпании airBaltic - 25 лет. Как она менялась?

Галерея: Авиакомпании airBaltic - 25 лет

Авиакомпания была учреждена в начале осени 1995 года, когда Латвийское государство и Scandinavian Airlines (SAS) договорились о создании совместного предприятия.

1 октября airBaltic выполнила свой первый коммерческий рейс из Риги в Стокгольм на самолете SAAB 340.

В 1996 году флот airBaltic пополнился первым самолетом Avro RJ70. Спустя два года в Ригу прибыл первый самолет Fokker 50 для авиакомпании. В течение нескольких лет флот airBaltic состоял из этих самолетов.

В 2001 году airBaltic достигла очень важной отметки – был перевезен ее миллионный пассажир. После такого прекрасного достижения airBaltic в следующем году дополнительно к тесному сотрудничеству с SAS и нескольким рейсам в день в Копенгаген и Стокгольм запустила прямые рейсы из Риги еще в восемь пунктов назначения.

В 2003 году airBaltic начала дигитализацию своих услуг, введя продажу билетов на своем сайте. В том же году airBaltic пополнила свой флот первым самолетом Boeing 737-500.

Поздней весной 2004 года Латвия присоединилась к Европейскому союзу, и благодаря Соглашению об открытом небе airBaltic могла начать свободно летать в Европе. В июне airBaltic открыла прямые рейсы из Вильнюса по 11 направлениям в Европе и обслуживала 27 маршрутов из Риги.

В последующие годы airBaltic продолжала стабильно расти и в 2005 году впервые в своей истории за год перевезла более одного миллиона пассажиров.

В 2007 году авиакомпания ввела электронный купон, который стал первым в странах Северной Европы билетом на самолет с предоплатой, доступным в супермаркетах.

Два года спустя airBaltic запустила программу для часто летающих пассажиров BalticMiles. В сотрудничестве с ведущими банковскими, телекоммуникационными, гостиничными, туристическими, транспортными и развлекательными компаниями это была первая программа лояльности балтийского масштаба.

В 2010 году airBaltic открыла учебный центр airBaltic Training в Риге. К концу года количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией в год, впервые в ее истории превысило три миллиона.

В 2011 году совет airBaltic назначил Мартина Гаусса новым руководителем авиакомпании. В том же году правительство Латвии увеличило свою долю акций airBaltic до 99,8%, тем самым airBaltic стала латвийской национальной авиакомпанией.

В 2014 году пилоты airBaltic начали использовать планшеты iPad, что позволяет сэкономить около двух миллионов листов бумаги ежегодно. В том же году airBaltic стала первой авиакомпанией в мире, которая приняла биткойны в качестве платежного средства.

2016 год стал важным не только потому, что airBaltic получила первый в мире самолет Airbus A220-300 (тогда еще Bombardier CS300) в Риге, но и потому, что она стала первой авиакомпанией, которая начала коммерческое использование этих самолетов.