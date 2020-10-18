Видео ⟩ Не рассчитал время и разбил новый Porsche Taycan Turbo

На видео, снятом пассажиром, видно, что водитель ждет наиболее подходящего момента и нажимает педаль в пол. Автомобиль набирает скорость молниеносно. В конце концов у него полный привод и 680 лошадиных сил. Не успев разогнаться до 200 км/ч, пилот решает, что это последний момент для торможения. Однако он оказывается прав лишь на половину, потому что лучший момент для торможения уже прошел и вписаться в круг вращения ему так и не удалось.