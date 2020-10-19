ВИДЕО ⟩ В Иманте агрессивный пассажир напал на водителя автобуса

На видео видно, как агрессивный пассажир сначала бьет кулаком билетную кассу, а потом и самого водителя общественного транспорта.

Портал Apollo связался со старшим специалистом отдела по связям с общественностью государственной полиции Кристом Андерсоном, который подтвердил, что подобный инцидент имел место.

Полиция была вызван на проспект Курземе, 141, где на месте происшествия за умышленное повреждение имущества в автобусе был задержан человек 1973 года рождения.

По словам Андерсона, по факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 185 Криминального закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Это преступление карается лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным лишением свободы. Также существует вероятность того, что мужчину могут наказать принудительными работами или штрафом.