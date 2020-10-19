Фото ⟩ Кухня в 4 квадратных метра: как вместить все, что нужно

Своими советами делится дизайнер IKEA.

"Нехватка места для хранения, забитая вещами столешница и непродуманная расстановка мебели - основные ошибки на наших кухнях. В Латвии во многих домах столешница заставлена вещами, а стены при этом остаются свободными, и высота потолков не используется для хранения. Слишком большая мебель или громоздкая бытовая техника не оставляют места для других кухонных нужд. Для перемен на кухне нужно придерживаться нескольким правилам: освободите столешницу, продумайте многофункциональные решения и используйте каждый сантиметр впрок, не забывая о кухонных стенах", - говорит дизайнер, Агите Бриеде.

Как осуществить перевоплощение на миниатюрной кухне:

1. Подготовьте пространство для работы. "В большинстве случаев кухню лучше делить на зоны. Зона хранения, мытья посуды, работы и готовки. Благодаря зонированию у кухни появится практичная структура", - говорит дизайнер. Если кухонное пространство не продумано с точки зрения работы на кухне, то все процессы могут превратиться в один большой хаос. Три основных предмета: мойка, холодильник, плита - должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Рабочий кухонный треугольник - идеальное решение.

Располагая бытовую технику напротив друг друга, не забывайте оставлять пространство, чтобы дверцы холодильника или духовки могли свободно открываться. 3

ФОТО: Пресс-фото

2. Хранение. На кухне стоит сочетать открытое и закрытое хранение используя всю высоту стен. Дизайнер Агита уверена, что открытые полки вдохновляют на порядок и руки сами потянутся всё убрать и держать на своих местах. Пространство между полками и столешницей можно использовать для штанги, на которую можно повесить кухонные принадлежности, и не надо занимать место на рабочей поверхности.

Та утварь, которой вы пользуетесь чаще всего, должна быть под рукой, а то, чем реже - дальше. Вставки в ящики помогут содержать в порядке содержимое. Для продуктов используйте прозрачные контейнеры, всё будет на своих местах и вы сразу заметите, если что-то подходит к концу. Тележку можно использовать для узких небольших пустующих пространств, там можно держать крупные предметы или использовать тележку для подачи блюд к обеденному столу.

ФОТО: Пресс-фото

3. Готовка. Дизайнер заметила, что у большинства жителей Латвии не хватает рабочей поверхности для готовки. Место занимает крупная бытовая техника и другая утварь, которую расставляют на столешницу. Для маленькой кухни подойдёт складная и многофункциональная мебель и техника. Шкафчики расставляют вокруг техники, поэтому всё это нужно выбрать уже в начале вашего ремонта.

ФОТО: Пресс-фото

В крохотную кухню сложно добавить обеденную зону, вы скорее заблокируете проход и всё это станет очень неудобно. Можно отвести место на столешнице для обедов, а складные стулья после обеда сложить под столешницу. Или же воспользуйтесь раскладным столиков, как в этом случае.

4. Мытье посуды и хранение мусора. Мусорное ведро под раковиной, сэкономит место на полу. Сушилку для посуды лучше подвесить к стене, так посуда высохнет быстрее. Хранение посуды около мойки или посудомоечной машины значительно ускорит процесс расставления чистой посуды по местам.

ФОТО: Пресс-фото

Продуманное хранение мусора: контейнеры разных размеров, помогут сортировать мусор, встроенный в ящик под раковиной мусорник, с крышкой сдержит запахи и не будет занимать место и так на небольшой кухне.