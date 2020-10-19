Женщину, которую обвинили в убийстве и расчленении соседа по квартире, освободили

Районный суд Петербурга признал действия Анастасии Алферовой превышением необходимой самообороны. По версии следствия, она убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире, сообщает "Медуза".
Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы и освободили в зале суда, так как она уже отбыла этот срок.
По версии следствия, 29 марта Алферова убила своего соседа 1980 года рождения из-за ссоры, которая возникла в результате плохих отношений между людьми. По данным "Медузы", женщина ударила соседа молотком по голове, а затем расчленила труп соседа и за несколько раз вывезла части тела на маршрутке на Канонерский остров, где их нашли спустя неделю после убийства.
В суде Алферова не признала свою вину и пояснила, что это была самооборона. В ходе судебного процесса сторона обвинения не отрицала версию подсудимой.