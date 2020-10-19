Женщину, которую обвинили в убийстве и расчленении соседа по квартире, освободили

Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы и освободили в зале суда, так как она уже отбыла этот срок.

По версии следствия, 29 марта Алферова убила своего соседа 1980 года рождения из-за ссоры, которая возникла в результате плохих отношений между людьми. По данным "Медузы", женщина ударила соседа молотком по голове, а затем расчленила труп соседа и за несколько раз вывезла части тела на маршрутке на Канонерский остров, где их нашли спустя неделю после убийства.