В этом выпуске:

В Беларуси под домашний арест из СИЗО перевели еще двух политзаключенных.

По делу о жестоком убийстве школьного учителя во Франции арестованы 11 человек, заведено более 80 уголовных дел.

Новые рекорды пандемии. В мире выявлено более 40 миллионов случаев заражения.

После парламентских выборов в Грузии впервые может появиться коалиционное правительство.

В Беларуси под домашний арест из СИЗО перевели еще двух политзаключенных.

В Беларуси из СИЗО Комитета государственной безопасности освободили юриста и члена Координационного совета Лилию Власову, пишет TUT.BY.

Бизнесмен Юрий Воскресенский сообщил, что в пятницу вечером Власову отпустили под домашний арест. Он сам ее встретил и отвез домой. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.

Власова принимала участие во встрече с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ. Сегодня отпустили другого участника этой встречи политтехнолога Виталия Шклярова, до этого – бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича: Воскресенский был отпущен под домашний арест, Рабцевич – под подписку о невыезде.

Из СИЗО также выпустили адвоката из команды Виктора Бабарико Илью Салея. Под подписку о невыезде освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc – главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 19.10.2020