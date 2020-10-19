TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Беларуси под домашний арест из СИЗО перевели еще двух политзаключенных.
- По делу о жестоком убийстве школьного учителя во Франции арестованы 11 человек, заведено более 80 уголовных дел.
- Новые рекорды пандемии. В мире выявлено более 40 миллионов случаев заражения.
- После парламентских выборов в Грузии впервые может появиться коалиционное правительство.
В Беларуси под домашний арест из СИЗО перевели еще двух политзаключенных.
В Беларуси из СИЗО Комитета государственной безопасности освободили юриста и члена Координационного совета Лилию Власову, пишет TUT.BY.
Бизнесмен Юрий Воскресенский сообщил, что в пятницу вечером Власову отпустили под домашний арест. Он сам ее встретил и отвез домой. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.
Власова принимала участие во встрече с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ. Сегодня отпустили другого участника этой встречи политтехнолога Виталия Шклярова, до этого – бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича: Воскресенский был отпущен под домашний арест, Рабцевич – под подписку о невыезде.
Из СИЗО также выпустили адвоката из команды Виктора Бабарико Илью Салея. Под подписку о невыезде освободили еще двух фигурантов дела PandaDoc – главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 19.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.