Шоу обернулось трагедией: 26-летний рестлер умер прямо во время боя

В субботу, 17 октября, 26-летний мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом "Принц Воздуха" (Principe Aereo), умер прямо во время боя.

В одном из эпизодов поединка Салазар получил два удара в грудь и пинок по корпусу, затем его соперник отступил, чтобы с разбега нанести ещё один удар, но в этот момент Салазар потерял сознание и упал.

Соперник Салазара и судья поединка сразу же поняли, что бойцу необходима медицинская помощь, поэтому в ту же секунду бросились к нему. По пути в больницу у "Принца Воздуха" был диагностирован сердечный приступ. Рестлер умер по дороге в госпиталь.