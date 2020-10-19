Нелегальный ночной клуб в Риге и возможные штрафы за маски. Все, что вы могли пропустить 19 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Понедельник, 19 октября.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки зафиксировано 44 новых случая Covid-19.
- Большинство новых случаев выявлено в Риге.
- Предлагают ввести штраф до 50 евро за неиспользование масок в общественных местах.
- Латвийская национальная опера и балет прекращает работу до 1 ноября.
- В Литве за минувшие сутки выявлено 205 новых случаев Covid-19; в Эстонии - 7.
- Перевощиков: в последние недели Covid-19 больше всего заболевали дети и социально активные люди.
- Новые случаи Covid-19 в хоккейном клубе "Динамо" .
- В возрасте 35 лет от осложнений при Covid-19 скончался блогер. Он не верил в коронавирус.
- На территории Словении объявлена эпидемия коронавируса.
- "Прогнозы не радужные": пассажиропоток в авиации может восстановиться только с 2024 года.
Другие события дня:
- В ночь на воскресенье Латвия перейдет на зимнее время.
- В центре Риги была повреждена электросеть.
- SEB banka предупреждает о возможном удвоении потраченных сумм.
- 220.lv открывает первый физический региональный магазин и пункт получения товаров.
- Депутату Адамовичу предъявлено обвинение в мошенничестве с компенсациями.
- В Риге преступника судят за похищение и изнасилование женщины: он держал ее на яхте и угрожал оставить в море.
- Амфетамин, марихуана и запрет делать фотографии: в Риге остановлена работа нелегального ночного клуба.
- В Иманте агрессивный пассажир напал на водителя автобуса.
- В Бабите погиб водитель электроскутера.
- Латвийская компания Webhelp уходит из Литвы и увольняет работников.
- В России женщину, которую обвинили в убийстве и расчленении соседа по квартире, освободили.
- Во Франции задержано четверо школьников по делу об убийстве учителя.
- В России произошел разлив нефтепродуктов: введен режим ЧС.
- Драка на акции за права однополых пар в Эстонии: пострадал один человек.
- Во Франции тысячи вышли на митинги в память об убитом чеченцем учителе.
- Почти половина населения Латвии симпатизирует белорусской оппозиции. За Лукашенко - 17%.
- "Я люблю тебя за 169 050 евро!": житель Эстонии стал жертвой грандиозной любовной аферы.
- Сделка по приобретению акций Lido провалилась в Эстонии.
Новости спорта:
- Глава UFC опубликовал зрелищный проморолик предстоящего боя Хабиба с Гэтжи.
- Агент Ковальчука прокомментировал слухи о переходе игрока в "Спартак".
- Сын Черчесова получил травму после удара в голову.
Немного легких новостей отвлечься:
- "Реквиему по мечте" - 20 лет: Джаред Лето разместил архивные фото с Аронофски и Коннелли.
- Звезда сериала "Счастливы вместе" женился. Его избранница младше на 24 года.
- Музыкант группы Dagamba снял клип в церкви Святого Петра.
- Бэнкси показал свою новую работу.