Ср, 21.10.2020
Народный ультиматум - это ваш шанс перейти на сторону белорусов. Если вы не согласны выполнять преступные приказы - не делайте этого. Светлана Тихановская, обращаясь к белорусским силовикам
Светлана Тихановская, обращаясь к белорусским силовикам
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Нелегальный ночной клуб в Риге и возможные штрафы за маски. Все, что вы могли пропустить 19 октября

Нелегальный ночной клуб в Риге и возможные штрафы за маски. Все, что вы могли пропустить 19 октября

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Понедельник, 19 октября.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки зафиксировано 44 новых случая Covid-19.
  • Большинство новых случаев выявлено в Риге.
  • Предлагают ввести штраф до 50 евро за неиспользование масок в общественных местах.
  • Латвийская национальная опера и балет прекращает работу до 1 ноября.
  • В Литве за минувшие сутки выявлено 205 новых случаев Covid-19; в Эстонии - 7.
  • Перевощиков: в последние недели Covid-19 больше всего заболевали дети и социально активные люди.
  • Новые случаи Covid-19 в хоккейном клубе "Динамо" .
  • В возрасте 35 лет от осложнений при Covid-19 скончался блогер. Он не верил в коронавирус.
  • На территории Словении объявлена эпидемия коронавируса.
  • "Прогнозы не радужные": пассажиропоток в авиации может восстановиться только с 2024 года.

Другие события дня:

  • В ночь на воскресенье Латвия перейдет на зимнее время.
  • В центре Риги была повреждена электросеть.
  • SEB banka предупреждает о возможном удвоении потраченных сумм.
  • 220.lv открывает первый физический региональный магазин и пункт получения товаров.
  •  Депутату Адамовичу предъявлено обвинение в мошенничестве с компенсациями.
  • В Риге преступника судят за похищение и изнасилование женщины: он держал ее на яхте и угрожал оставить в море.
  • Амфетамин, марихуана и запрет делать фотографии: в Риге остановлена работа нелегального ночного клуба.
  • В Иманте агрессивный пассажир напал на водителя автобуса.
  • В Бабите погиб водитель электроскутера.
  • Латвийская компания Webhelp уходит из Литвы и увольняет работников.
  • В России женщину, которую обвинили в убийстве и расчленении соседа по квартире, освободили.
  • Во Франции задержано четверо школьников по делу об убийстве учителя.
  • В России произошел разлив нефтепродуктов: введен режим ЧС.
  • Драка на акции за права однополых пар в Эстонии: пострадал один человек.
  • Во Франции тысячи вышли на митинги в память об убитом чеченцем учителе.
  • Почти половина населения Латвии симпатизирует белорусской оппозиции. За Лукашенко - 17%.
  • "Я люблю тебя за 169 050 евро!": житель Эстонии стал жертвой грандиозной любовной аферы.
  • Сделка по приобретению акций Lido провалилась в Эстонии.

Новости спорта:

  • Глава UFC опубликовал зрелищный проморолик предстоящего боя Хабиба с Гэтжи.
  • Агент Ковальчука прокомментировал слухи о переходе игрока в "Спартак".
  • Сын Черчесова получил травму после удара в голову.

Немного легких новостей отвлечься:

  • "Реквиему по мечте" - 20 лет: Джаред Лето разместил архивные фото с Аронофски и Коннелли.
  • Звезда сериала "Счастливы вместе" женился. Его избранница младше на 24 года.
  • Музыкант группы Dagamba снял клип в церкви Святого Петра.
  • Бэнкси показал свою новую работу.

Последние новости

НАВЕРХ
Back