Болезненное начало рабочей недели: в Риге водитель бусика въехал в строительную яму

Хотя последствия аварии очевидны, мужчина предпочел сначала дать объяснения полиции, а только потом отправиться в больницу на машине скорой помощи. Он не отрицает своей вины: говорит, что солнце светило ему в глаза, и когда он заметил препятствие, уже было слишком поздно.

Водитель сообщил передаче Degpunktā, что рано утром у него было слегка запотевшее окно, и, поскольку у машины все еще летние шины, а температура воздуха была всего +1 градус, она немного скользила.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Водителя поспешил защитить дворник, который работал неподалеку. Он заявил, что каждое утро около этой ямы машины резко тормозят. И такой аварии не было бы, если бы заграждения поставили не рядом с гигантской дырой в асфальте, а на несколько метров дальше.

"Дорожные работники - виноваты они, никто другой. Я так думаю. Не было нормальных заграждений. Все. Должны были быть нормальные заграждения. Эти знаки и все такое. Я работаю здесь, в этом доме. Здесь всегда пробки в обе стороны. Просто неправильно поставили заграждения. Скорость здесь никогда не бывает высокой, до пятидесяти, здесь никто не летает", - говорит Геннадий, дворник, работающий рядом с местом аварии.

Однако в защиту дорожных работников нужно сказать, что в пятидесяти метрах перед ямой стоит знак, предупреждающий об опасности, поэтому в этой ситуации ответственность за въезд в яму несет водитель.