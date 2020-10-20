Covid-19: региональные больницы переполнены пациентами из Риги

Министерство здравоохранения поясняет, что все пациенты в настоящее время направляются в больницы, где они могут получить лечение в соответствии с их диагнозом, но да, нагрузка на систему увеличивается.

Чтобы как можно больше разгрузить основные больницы Риги, с весны большая часть пациентов неотложной помощи была направлена ​​в регионы.

Летом с этим не было проблем, но из-за вспышек Covid-19 ситуация стала критической в ​​нескольких больницах. 22

"Особенно много людей было 12-го числа, мы были не совсем готовы к этому, и на стойке регистрации спросили, что происходит, - один за другим приезжают машины. В тот день мы боялись, что если привезут кого-то из наших,то мы не сможем его принять, так как больница переполнена.

Сегодня у нас заполнена реанимация, терапия, включая неврологию и хронические заболевания", - говорит Дзинтра Бабкевича, руководитель Тукумской больницы. 22

Похожая ситуация и в Юрмальской больнице. "Сегодня мы увидели, что у нас уже более 10 машин скорой помощи, две трети из которых это Рига. Это пациенты из центров социальной помощи, это пациенты из домов престарелых, из приютов. Пожилые, очень больные люди, которых больше не принимают в Восточной больнице или в больнице Страдиня ", - говорит руководитель поликлиники Юрмальской больницы Инга Рутка.

Хотя врачи в регионах работают в условиях высокой загруженности, по их мнению, обвинять в чем-то столичных коллег было бы неоправданно, потому что работа идет в соответствии с планом госпитализации, а в других местах не хватает рабочей силы. Больницы также ежедневно информируют Службу неотложной помощи о своих возможностях, которая старается доставить пациентов в самые пустые медицинские учреждения.

Однако в Службе отмечают, что в целом рост количества пациентов, доставленных в больницы за пределами Риги, не слишком велик. Например, если в прошлом году за этот период в течение дня в регионы вывозили в среднем десять пациентов, то сейчас - от 11 до 14.

Министерство здравоохранения (VM) подчеркивает, что людей направляют в больницы более низкого уровня только в том случае, если это позволяет состояние их здоровья. "Если состояние пациента требует лечения в Восточной больнице или больнице Страдиня, это означает, что эти пациенты госпитализируются и проходят лечение там", - говорит Санита Янка, руководитель отдела качества медицинского обслуживания Министерства здравоохранения.

В министерстве также опровергают слухи о том, что больницы Риги наполовину пусты, в то время как больницы в регионах переполнены: "Восточная больница, ведущая больница для лечения пациентов с Covid-19, в настоящее время меняют профиль отделений в Центре туберкулеза и заболеваний легких для размещения этих пациентов".