Covid-19: Винькеле назвала рубеж, при котором можно будет не вводить новые ограничения

Судя по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сейчас в Латвии этот показатель составляет 71 случай на 100 000 жителей, однако упомянутый министром рубеж был превышен только 12 октября.

"Если мы добудем показатель 50, мы точно можем не вводить дополнительные ограничения", - сказала политик, добавив, что тогда можно будет вернуться к объему ограничений, которые были до 17 октября.

Сейчас одна из наихудших эпидемиологических ситуаций в Европе наблюдается в Чехии. По словам министра, если показатели Чехии сравнить с латвийскими параметрами, то в Латвии ежедневно обнаруживали бы 1700 новых случаев Covid-19. Если допустить, что в больницу поместят 10% от этого числа, то прирост составляет 170 человек в день, что, по словам Винькеле, стало бы катастрофой для латвийской системы здравоохранения.

"То, насколько быстро ситуация может стать неконтролируемой, мы видим в случае Чехии", - прокомментировала Винькеле.

Она также отметила, что введение ограничений может быть цикличным, в частности, вводятся ограничения и появляется падение заболеваемости, в результате чего ограничения снимаются, что в свою очередь снова приводит к росту заболеваемости. 11

"Определенная цикличность присутствует, но вопрос, насколько сильны будут пики", - добавила политик.

"Если за эти недели выходных мы все вместе научимся, что экскурсии для учителей разных школ проводить не нужно, так как это приводит к карантину в школах, если мы научимся не проводить на работе вечеринки между этажами и сменами, то отдаление следующего цикла ограничений возможно с высокой вероятностью", - пояснила Винькеле.

Она отметила, что на заседании правительства во вторник Минздрав не готовит новых ограничений, однако предусмотрено уточнить те группы лиц, которые могут не носить маски.

Среди них будут люди с заболеваниями психической природы, если им сложно понять и воспринять это требования, а также люди с нарушениями движения. 11

В то же время, по словам министра, глядя на опыт других стран, можно сделать вывод, что людям с астмой маски все-таки будут необходимы, так как они считаются группой риска Covid-19.

Кроме того, во вторник предусмотрено рассмотреть введение штрафов за неношение масок. "Я не поддерживаю штрафы. Да, в определенных случаях их нужно применять, но я апеллирую к способности общества поступать рационально и потерпеть это небольшое неудобство по сравнению с тотальным закрытием страны", - прокомментировала Винькеле.