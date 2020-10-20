Видео ⟩ На шоссе в Лас-Вегасе установлен рекорд скорости - 532 км/час

Для многих водителей и 200 км/час является тяжело достижимым рубежом, за которым скрывается много неизвестного. В реальности это скорость, которой при должных условиях могут достичь очень многие современные автомобили без специального оборудования. С 300 км/час сложнее, однако и с такой скоростью может мчаться ряд современных машин, обладающих достаточной мощностью. И даже отметка в 400 км/час уже давно пала.

Галерея: SSC Tuatara

Официально рекорд скорости среди уличных автомобилей по-прежнему принадлежит Bugatti, Chiron Super Sport 300+ которой способен развивать 490,484 км/час. Небольшая американская фирма SSC North America в свою очередь стала первой, кому удалось построить автомобиль с максимальной скоростью более 500 км/час. Результаты испытательного заезда SSC еще не записаны ни в одну книгу, однако

если измерительные аппараты фирмы не врут, то SSC Tuatara на закрытом шоссе под Лас-Вегасом смог развить 532,7 км/час, обставив таким образом главных конкурентов - Bugatti и Koenigsegg. 12

Конечно, шоссе - не лучшее место, где мчаться на такой скорости, однако SSC последовали примеру Koenigsegg и выбрали прямой участок дороги длиной примерно в 11 километров в штате Невада. На этой же дороге несколько лет назад тестировался и Koenigsegg Agera RS, который по сумме двух заездов показал среднюю скорость 447,23 км/час, а в одном заезде максимально разогнался до 457,54 км/час.

SSC Tuatara с 5,9-литровым двигателем V8 с 1774 лошадиных сил была значительно быстрее. Ее максимальная скорость в одном заезде составила 532,93 км/час. В свою очередь по сумме двух заездов средний результат был 508,73 км/час.

Числа, показавшиеся в графе "Скорость" - уму непостижимы. Однако они не удивляют. В конце концов именно SSC North America стало предприятием, которое в 2007 году со своим Ultimate Aero один раз уже опередило Bugatti. Тогда быстрейшим автомобилем на планете был Bugatti Veyron (407 км/час), однако SSC на закрытом шоссе сумел разогнаться на 5 км/час больше.