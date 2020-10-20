За сутки выявлено 115 новых случаев Covid-19, три человека умерли
За прошедшие сутки выявлено 115 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Три больных коронавирусом в возрасте от 65 до 85 лет вчера умерли.
В понедельник сделан 4171 тест на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,8%. В целом с начала пандемии сделано 397 357 тестов.
С начала пандемии Covid-19 был выявлен у 3609 человек, уже выздоровел 1341 человек.
За минувшие сутки в больницы поступило 11 пациентов с Covid-19. В целом в больницах находятся 83 пациента с коронавирусом, у 79 человек заболевание средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.
Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 290 пациентов с коронавирусом - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.