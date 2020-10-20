Ср, 21.10.2020
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заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс

В четверг и пятницу для движения закроют улицы Марияс и Чака

Улица Марияс в Риге

ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

В четверг и пятницу, 22 и 23 октября, в Риге будет закрыто движение на участках улиц Марияс и Александра Чака, сообщает агентство LETA. Движение будет закрыто на время работ по укладке асфальтового покрытия.

Председатель комитета по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс указал, что на одном из следующих заседаний комитета сообщения планируется принять решение о том, как в будущем будет организовано движение по улице А.Чака.

Он решил пригласить на заседание комитета представителей департамента сообщения, департамента городского развития и Rīgas satiksme.

Напомним, работы на улицах Марияс и А.Чака были начаты 8 июля.

Ремонтные работы организуются в два этапа. В этом строительном сезоне по всей длине улиц будут обновлено дорожное покрытие, которое уже свою жизнь отслужило и находится в плохом техническом состоянии. Покрытие будут заменено и на тротуарах, где появится брусчатка разных цветов.

В свою очередь в ходе второго этапа, в следующем строительном сезоне, будет произведено благоустройство улиц по всей их длине. Посадят деревья, установят велоштативы.

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