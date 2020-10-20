В четверг и пятницу для движения закроют улицы Марияс и Чака

Председатель комитета по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс указал, что на одном из следующих заседаний комитета сообщения планируется принять решение о том, как в будущем будет организовано движение по улице А.Чака.

Он решил пригласить на заседание комитета представителей департамента сообщения, департамента городского развития и Rīgas satiksme.

Напомним, работы на улицах Марияс и А.Чака были начаты 8 июля.

Ремонтные работы организуются в два этапа. В этом строительном сезоне по всей длине улиц будут обновлено дорожное покрытие, которое уже свою жизнь отслужило и находится в плохом техническом состоянии. Покрытие будут заменено и на тротуарах, где появится брусчатка разных цветов.