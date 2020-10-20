Стать звездой Сети за короткие сроки: беседа с латвийцем, у которого 10 миллионов подписчиков в Tik Tok

Хотя о мужчине немного известно - в своем профиле он указал то, что родом из Латвии, а также по видео можно понять, что ролики были сняты там же.

"Я из Латвии, Елгавы. Нравится заниматься музыкой, а также проводить время с друзьями, думая о идеях к видео. Тем не менее, почему выбрал ник Dednahype? Потому что TikTok в тренде, и мне, хотя я уже в годах, удалось поймать этот хайп", - рассказал мужчина Apollo.

Свое имя он не решился раскрыть - из-за высокой популярности.

"У меня количество подписчиков выросло в очень короткое время, но чувствую себя также как и раньше.

Единственное, идти по улицам и оставаться без внимания от прохожих выходит очень редко. Именно поэтому я нигде не раскрываю свое имя, поскольку внимания и так хватает", 6

- рассказал звезда соцсетей.

@dednahype Life is a boomerang. Did the guy did it right? Yes or No? ♬ orijinal ses - Orhan Çayan

На видео Dednahype регулярно появляются маленькие дети, что дает понять, что мужчина - дедушка.

"Да, у меня трое детей, есть также и внуки. Стараюсь быть таким, какой есть - любящим и добрым". 6