Стать звездой Сети за короткие сроки: беседа с латвийцем, у которого 10 миллионов подписчиков в Tik Tok

Некий мужчина из Латвии под ником DednaHype стал популярен во всем мире - в социальной сети TikTok у него 10 миллионов подписчиков. Издание Apollo пригласило мужчину на беседу, чтобы он немного рассказал о себе.
Хотя о мужчине немного известно - в своем профиле он указал то, что родом из Латвии, а также по видео можно понять, что ролики были сняты там же.
"Я из Латвии, Елгавы. Нравится заниматься музыкой, а также проводить время с друзьями, думая о идеях к видео. Тем не менее, почему выбрал ник Dednahype? Потому что TikTok в тренде, и мне, хотя я уже в годах, удалось поймать этот хайп", - рассказал мужчина Apollo.
Свое имя он не решился раскрыть - из-за высокой популярности.
"У меня количество подписчиков выросло в очень короткое время, но чувствую себя также как и раньше.
Единственное, идти по улицам и оставаться без внимания от прохожих выходит очень редко. Именно поэтому я нигде не раскрываю свое имя, поскольку внимания и так хватает",
- рассказал звезда соцсетей.
@dednahype
Life is a boomerang. Did the guy did it right? Yes or No?♬ orijinal ses - Orhan Çayan
На видео Dednahype регулярно появляются маленькие дети, что дает понять, что мужчина - дедушка.
"Да, у меня трое детей, есть также и внуки. Стараюсь быть таким, какой есть - любящим и добрым".
Мужчина существенно обогнал популярный аккаунт из Латвии Latvian Sisters (1,6 миллиона). Если видео Latvian Sisters собирает сотни тысяч просмотров, то ролики DednaHype - более миллиона.
Стоит отметить, что DednaHype уже снимался вместе с Latvian Sisters.