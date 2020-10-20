Андрей Мерзликин рассказал о проблемах в российском кино

Актер Андрей Мерзликин признался, что готов к радикальным изменениям ради съемок, но российское кино таких задач не ставит. Об этом он заявил во время ток-шоу "Ок на связи!".
Артист отметил с сожалением, что актер в российском кино используются односторонне.
"У нас туннельно используются пока актеры. Например, сыграл ты удачно в военном кино - и пошел дальше как военный. Сыграл милиционера - и пошел как милиционер, сыграл бандита - и пошел бандитом. Или, наоборот, сыграл какую-то легкомысленную роль, и всегда в этом образе", - цитирует Мерзликина "Вокруг ТВ".
Сам актер старается бороться за то, чтобы его роли были разнообразными. Мерзликин готов на эксперименты ради роли. Речь не только о диетах. Артист готов к серьезной подготовке, даже если на этой уйдет год.
К примеру, во время съемок в последнем сериале "Территория" Мерзликину и съемочной команде пришлось жить в диких условиях. Артист благодарен продюсерам картины за этот опыт.
Сериал "Территория" стартовал на канале ТНТ 12 октября. Режиссером стал Иван Твердохлебов.