Ср, 21.10.2020
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Андрей Мерзликин рассказал о проблемах в российском кино

Андрей Мерзликин

ФОТО: https://www.instagram.com/merzlikinandrey/

Актер Андрей Мерзликин признался, что готов к радикальным изменениям ради съемок, но российское кино таких задач не ставит. Об этом он заявил во время ток-шоу "Ок на связи!". 

Артист отметил с сожалением, что актер в российском кино используются односторонне. 

"У нас туннельно используются пока актеры. Например, сыграл ты удачно в военном кино - и пошел дальше как военный. Сыграл милиционера - и пошел как милиционер, сыграл бандита - и пошел бандитом. Или, наоборот, сыграл какую-то легкомысленную роль, и всегда в этом образе", - цитирует Мерзликина "Вокруг ТВ". 

Сам актер старается бороться за то, чтобы его роли были разнообразными. Мерзликин готов на эксперименты ради роли. Речь не только о диетах. Артист готов к серьезной подготовке, даже если на этой уйдет год. 

К примеру, во время съемок в последнем сериале "Территория" Мерзликину и съемочной команде пришлось жить в диких условиях. Артист благодарен продюсерам картины за этот опыт. 

Сериал "Территория" стартовал на канале ТНТ 12 октября. Режиссером стал Иван Твердохлебов. 

"Территория"

ФОТО: Пресс-фото

"Территория"

ФОТО: Пресс-фото

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