Андрей Мерзликин рассказал о проблемах в российском кино

Артист отметил с сожалением, что актер в российском кино используются односторонне.

"У нас туннельно используются пока актеры. Например, сыграл ты удачно в военном кино - и пошел дальше как военный. Сыграл милиционера - и пошел как милиционер, сыграл бандита - и пошел бандитом. Или, наоборот, сыграл какую-то легкомысленную роль, и всегда в этом образе", - цитирует Мерзликина "Вокруг ТВ".

Сам актер старается бороться за то, чтобы его роли были разнообразными. Мерзликин готов на эксперименты ради роли. Речь не только о диетах. Артист готов к серьезной подготовке, даже если на этой уйдет год.

К примеру, во время съемок в последнем сериале "Территория" Мерзликину и съемочной команде пришлось жить в диких условиях. Артист благодарен продюсерам картины за этот опыт.

Сериал "Территория" стартовал на канале ТНТ 12 октября. Режиссером стал Иван Твердохлебов.

"Территория" ФОТО: Пресс-фото