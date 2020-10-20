Общие задолженности по налогам на начало октября составляли 974,8 млн евро

В том числе долг перед основным государственным бюджетом составил 486,099 млн евро, что на 2,3% меньше по сравнению с сентябрем. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 291,141 млн евро (-1,1%), а долг по взносам социального страхования - 197,583 млн евро (-2,4%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 октября составили 514,509 млн евро или 52,8% общей суммы задолженностей.

Не подлежащими взысканию на 1 октября признаны долги в размере 338 800 евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

Продление срока уплаты долга было предоставлено по долгам в размере 206,488 млн евро, что на 5,1% меньше, чем месяцем ранее.