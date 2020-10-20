Фото ⟩ Лабрадор застрял в дверном собачьем проеме. Он попробовал освободиться и... выломал всю дверь

Похоже, что пандемия и жизнь дома заметно сказались на внешнем виде и фигурах не только людей. Так, лабрадор по кличке Дракс из Квинсленда (Австралия) застрял в проеме для собак и... выломал дверь.
Как пишет Esquire, "Пухлый мальчик", как его называет хозяйка Шармейн, застрял, а пока пробовал освободиться снял с петель всю дверь.
Шармейн выложила снимки в одной из групп в Facebook, и фото быстро разлетелись по Сети. В свою очередь, хозяйка пообещала посадить Дракса на диету.
Женщина рассказала, что бездомного лабрадора приютили, когда обнаружили его, худого и грустного, у супермаркета. Сейчас животное счастливо и любимо - иногда даже слишком, шутит Шармейн.