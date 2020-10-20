Ср, 21.10.2020
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  • Лабрадор застрял в дверном собачьем проеме. Он попробовал освободиться и... выломал всю дверь

Фото ⟩ Лабрадор застрял в дверном собачьем проеме. Он попробовал освободиться и... выломал всю дверь

ФОТО: pexels.com/ Kaboompics .com

Похоже, что пандемия и жизнь дома заметно сказались на внешнем виде и фигурах не только людей. Так, лабрадор по кличке Дракс из Квинсленда (Австралия) застрял в проеме для собак и... выломал дверь.

Как пишет Esquire, "Пухлый мальчик", как его называет хозяйка Шармейн, застрял, а пока пробовал освободиться снял с петель всю дверь.

Шармейн выложила снимки в одной из групп в Facebook, и фото быстро разлетелись по Сети. В свою очередь, хозяйка пообещала посадить Дракса на диету.

ФОТО: Facebook.com/Charmaine Hulley

Женщина рассказала, что бездомного лабрадора приютили, когда обнаружили его, худого и грустного, у супермаркета. Сейчас животное счастливо и любимо - иногда даже слишком, шутит Шармейн.

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