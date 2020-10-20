Ср, 21.10.2020
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Кристина Асмус призналась, за какую роль ей стыдно

Кристина Асмус

ФОТО: https://www.instagram.com/asmuskristina/

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии. Об этом она написала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-сторис.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, девушка ответила, что ни за что бы не согласилась играть в фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины". Актриса рассказала о своих комплексах и призналась, что ей всегда было трудно раздеться перед камерой. 

В фильме "Что творят мужчины" герои поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек. Кристина Асмус играла в эпизоде с Таиром Мамедовым.

Ее героиня была легкомысленной блондинкой, которая была готова на все ради новой модели смартфона из линейки iPhone. В постельной сцене Асмус снималась в одном нижнем белье.

Ранее актриса ответила на вопрос фолловеров о съемках в порно. Актриса заметила, что относится к такой идее отрицательно.

Напомним, что сейчас в прокате идет фильм "Китобой". В нем Кристина Асмус играет девушку из видеочата.

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