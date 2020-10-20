Кристина Асмус призналась, за какую роль ей стыдно

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, девушка ответила, что ни за что бы не согласилась играть в фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины". Актриса рассказала о своих комплексах и призналась, что ей всегда было трудно раздеться перед камерой.

В фильме "Что творят мужчины" герои поспорили о том, кто из них соблазнит наибольшее количество девушек. Кристина Асмус играла в эпизоде с Таиром Мамедовым.

Ее героиня была легкомысленной блондинкой, которая была готова на все ради новой модели смартфона из линейки iPhone. В постельной сцене Асмус снималась в одном нижнем белье.

Ранее актриса ответила на вопрос фолловеров о съемках в порно. Актриса заметила, что относится к такой идее отрицательно.