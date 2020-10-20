В Латгале пьяная водитель насмерть сбила велосипедиста

Авария произошла в поселке Москвина Прейльского края, где столкнулись микроавтобус Ford Transit, которым управляла женщина 1976 года рождения, и велосипедист. В результате ДТП от полученных травм велосипедист 1955 года рождения скончался на месте.

Женщина села за руль с 1,35 промилле алкоголя в организме. 1

В течение суток в стране зарегистрировано 107 автоаварий, в 11 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек.

Среди пострадавших один пешеход и один велосипедист.

За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вчера задержаны четыре водителя, за агрессивное вождение - два.