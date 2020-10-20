В Латгале пьяная водитель насмерть сбила велосипедиста

За прошедшие сутки в результате ДТП с участием пьяной женщины-водителя погиб велосипедист, сообщает Госполиция.
Авария произошла в поселке Москвина Прейльского края, где столкнулись микроавтобус Ford Transit, которым управляла женщина 1976 года рождения, и велосипедист. В результате ДТП от полученных травм велосипедист 1955 года рождения скончался на месте.
Женщина села за руль с 1,35 промилле алкоголя в организме.
В течение суток в стране зарегистрировано 107 автоаварий, в 11 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек.
Среди пострадавших один пешеход и один велосипедист.
За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вчера задержаны четыре водителя, за агрессивное вождение - два.
За сутки оформлен 201 протокол о превышении разрешенной скорости движения, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 421 протокол.