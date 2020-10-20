Ср, 21.10.2020
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Светлана Тихановская, обращаясь к белорусским силовикам

В Латгале пьяная водитель насмерть сбила велосипедиста

Иллюстративное фото

ФОТО: TVNET

За прошедшие сутки в результате ДТП с участием пьяной женщины-водителя погиб велосипедист, сообщает Госполиция.

Авария произошла в поселке Москвина Прейльского края, где столкнулись микроавтобус Ford Transit, которым управляла женщина 1976 года рождения, и велосипедист. В результате ДТП от полученных травм велосипедист 1955 года рождения скончался на месте.

Женщина села за руль с 1,35 промилле алкоголя в организме.

В течение суток в стране зарегистрировано 107 автоаварий, в 11 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек.

Среди пострадавших один пешеход и один велосипедист.

За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вчера задержаны четыре водителя, за агрессивное вождение - два.

За сутки оформлен 201 протокол о превышении разрешенной скорости движения, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 421 протокол.

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