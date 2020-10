Опубликована программа 32-ой Рижской недели моды

Во второй день RFW, 28 октября, пройдет открытие студии молодого латвийского дизайнерского бренда Grieta совместно с брендом украшений Nela Gems. Сразу после в кинотеатре Splendid Palace состоится показ фильма Helmut Newton: The Bad and the Beautiful ("Хельмут Ньютон: "Бесстыдная красота"), а завершат день презентации коллекций Ameri и Soyka Secret Garden.