Опубликована программа 32-ой Рижской недели моды

Открытие сезона ознаменуется 15-ой, юбилейной, Церемонией вручения Латвийской Премии в области моды за 2019 год. По прошествии лет Премия пережила настоящую "трансформацию": от преимущественного светского мероприятия она стала профессиональной событием фэшн-индустрии, изменив, в том числе, ряд номинаций.

Во второй день RFW, 28 октября, пройдет открытие студии молодого латвийского дизайнерского бренда Grieta совместно с брендом украшений Nela Gems. Сразу после в кинотеатре Splendid Palace состоится показ фильма Helmut Newton: The Bad and the Beautiful ("Хельмут Ньютон: "Бесстыдная красота"), а завершат день презентации коллекций Ameri и Soyka Secret Garden.

С 29 октября начнутся основные показы на главном подиуме Рижской недели моды. Так, в рамках 32-ой сессии будут представлены новые коллекции от ведущих латвийских дизайнеров: ALEXANDER PAVLOV, Cinnamon Concept, Iveta Vecmane, Katya Katya London, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier, One Wolf, Selina Keer и дебютант текущего сезона - Collected Story. Традиционно состоятся детские показы, на этот раз представленные брендами Aristocrat Kids, Baronessa и Rock and Mouse.

Небывалым ранее событие RFW станет ночной показ винтажной марки Volga Vintage "Перезагрузка", который состоится незадолго до полуночи. "Все мы устали от 2020-го года и тех "сюрпризов", которые он преподносит. А это значит, что самое время перезагрузиться и вспомнить легендарный фильм "Матрица", идея которого легла в основу коллекции", - делится основатель Volga Vintage Сергей Хатанзейский.

Программа Рижской недели моды, которая пройдет с 27 по 31 октября, опубликована на официальном сайте RFW.

ПРОГРАММА RIGA FASHION WEEK

27 – 31 октября 2020 года

27 октября

20.00 – 15-ая Церемония вручения Латвийской Премии в области моды, Digital Art House, ул. Сколас 2

28 октября

16.30 - 18.00 – Открытие студии Grieta & Nela Gems Studio, ул. Авоту 1

18.00 - Показ фильма Helmut Newton: The Bad and the Beautiful ("Хельмут Ньютон: "Бесстыдная красота"), Splendid Palace, ул. Элизабетес 61

19.30 - 20.30 - Презентация Ameri (Латвия); Ameri, ул. Дзирнаву 84

20.30 - Презентация Soyka Secret Garden Studio (Латвия), ул. Антониас 22-1

29 октября

16.00 - 18.00 – BOLD x Baltic Fashion - Презентация балтийских дизайнеров, Meeting Point, т/ц Galerija Centrs, 4 этаж, Аудею 16

18.00 - Детская мода: Baronessa (Латвия), зал RFW

20.00 - Natalija Jansone (Латвия), зал RFW

22.00 - Katya Katya London (Латвия), зал RFW

30 октября

16.00 - One Wolf (Латвия), One Wolf Boutique, ул. Лаипу 2/4

18.00 - Детская мода: Rock and Mouse (Латвия); зал RFW

19.45 - Selina Keer (Латвия); зал RFW

21.30 - Iveta Vecmane (Латвия); зал RFW

23.00 - Volga Vintage, зал RFW

31 октября

12.00 - Детская мода: Aristocrat Kids (Латвия), зал RFW

14.00 - Collected Story (Латвия), зал RFW

16.00 - Cinnamon Concept (Латвия), зал RFW

18.00 - Показ фильма Helmut Newton: The Bad and the Beautiful ("Хельмут Ньютон: "Бесстыдная красота"), Splendid Palace, ул. Элизабетес 61

18.00 - ALEXANDER PAVLOV (Латвия), зал RFW

20.00 - Noname Atelier (Латвия), зал RFW

22.00 - Nolo (Латвия), зал RFW

23.00 - RFW Afterparty