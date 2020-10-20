airBaltic предлагает прямые полеты на лыжный курорт в Финляндии

Полеты будут выполняться один раз в неделю на самолете Airbus A220-300. Время полета до Киттили составит 1 час 55 минут. Стоимость билета в один конец до Киттили – начиная с 79 евро.

airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах.

Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией.