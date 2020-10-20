Ср, 21.10.2020
Я призываю правительство разработать план. План - не догма. Если ситуация изменится, и разработанное в плане не подойдет, то его можно изменить. Было бы хорошо, если бы люди хотя бы примерно знали, какими будут дальнейшие действия в конкретном случае. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

airBaltic предлагает прямые полеты на лыжный курорт в Финляндии

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийская авиакомпания airBaltic с 19 декабря 2020 года начнет прямые рейсы между Ригой и Киттиля (Финляндия). 

Полеты будут выполняться один раз в неделю на самолете Airbus A220-300. Время полета до Киттили составит 1 час 55 минут. Стоимость билета в один конец до Киттили – начиная с 79 евро.

airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. 

Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией.

"Безопасность и здоровье пассажиров являются нашими приоритетами. Мы ввели строгие меры безопасности, а также организуем наши полеты, следуя рекомендациям ответственных органов. Всем пассажирам airBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки", - заявили в компании.

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