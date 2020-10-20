Латвийский актер, заразившийся Covid-19: "Не думал, что это может быть он"

В распоряжении редакции есть информация, что имя зараженного Евгнений Исаев.

Исаев вспоминает, что 9 октября пришел на репетицию, но почувствовал себя плохо.

"Я просто почувствовал простуду и не думал, что это может быть серьезный вирус. [...] Был небольшой кашель, небольшой насморк..." - вспоминает Исаев, который утверждает, что во время репетиции носил маску.

Именно коллеги отправили его сдать тест на Covid-19, который оказался положительным.

Актер уже две недели находится дома и рассказывает о том, что болезнь протекает легко. Есть небольшая слабость. На один или два дня пропал аппетит.