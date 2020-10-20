Ср, 21.10.2020
Я призываю правительство разработать план. План - не догма. Если ситуация изменится, и разработанное в плане не подойдет, то его можно изменить. Было бы хорошо, если бы люди хотя бы примерно знали, какими будут дальнейшие действия в конкретном случае. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Латвийский актер, заразившийся Covid-19: "Не думал, что это может быть он"

ФОТО: LETA

С 10 по 24 октября Новый Рижский театр (JRT) отменил все спектакли на основании подтверждения заражения Covid-19 одним из актеров. О течение болезни артист рассказал изданию Privātā Dzīve.

В распоряжении редакции есть информация, что имя зараженного Евгнений Исаев.

Исаев вспоминает, что 9 октября пришел на репетицию, но почувствовал себя плохо. 

"Я просто почувствовал простуду и не думал, что это может быть серьезный вирус. [...] Был небольшой кашель, небольшой насморк..." - вспоминает Исаев, который утверждает, что во время репетиции носил маску.

Именно коллеги отправили его сдать тест на Covid-19, который оказался положительным. 

Актер уже две недели находится дома и рассказывает о том, что болезнь протекает легко. Есть небольшая слабость. На один или два дня пропал аппетит. 

У руководство Нового Рижского театра нет информации, что в их коллективе еще кто-то болен. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back