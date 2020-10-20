В Литве за сутки умерли пять человек с Covid-19, в Эстонии - два

За прошедшие сутки в Литве Covid-19 заразились 202 человек, пять человек умерли. В Эстонии - 42 новых случая, умерли два человека.
Литва
За сутки в Литве от коронавируса умерли пять человек, также подтверждено 202 новых случая инфекции. Общее число случаев заболевания в стране достигло 7928, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.
В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек.
От коронавируса в Литве скончались 118 человек, 37 заразившихся умерли от других причин.
В изоляции находятся 31 946 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 ввозных случаев.
За минувшие сутки проверены 8132 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 905 929 тестов.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 706 тестов на Covid-19, из них 42 пробы дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.
За прошедшие сутки в Эстонии скончались два пациента, также поступила информация о скончавшемся пять дней назад человеке. Всего в Эстонии умер 71 человек, заразившийся коронавирусом.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 35,29 случая.
По состоянию на утро вторника в Эстонии в больничном лечении нуждались 27 человек с коронавирусной инфекцией, один пациент находится на искусственной вентиляции легких.
По состоянию на 20 октября выздоровели 3270 человек.
Всего в Эстонии сделано более 245 000 первичных тестов, 4 127 из них (1,68%) были положительными.