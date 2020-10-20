В Литве за сутки умерли пять человек с Covid-19, в Эстонии - два

Литва

За сутки в Литве от коронавируса умерли пять человек, также подтверждено 202 новых случая инфекции. Общее число случаев заболевания в стране достигло 7928, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

В данный момент болеют 4497 человек, выздоровели 3276 человек.

От коронавируса в Литве скончались 118 человек, 37 заразившихся умерли от других причин.

В изоляции находятся 31 946 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 358 ввозных случаев.

За минувшие сутки проверены 8132 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 905 929 тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 706 тестов на Covid-19, из них 42 пробы дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.

За прошедшие сутки в Эстонии скончались два пациента, также поступила информация о скончавшемся пять дней назад человеке. Всего в Эстонии умер 71 человек, заразившийся коронавирусом.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 35,29 случая.

По состоянию на утро вторника в Эстонии в больничном лечении нуждались 27 человек с коронавирусной инфекцией, один пациент находится на искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 20 октября выздоровели 3270 человек.