Обидное поражение "Зенита", историческое очко "Краснодара" и разгром от "Барсы"

Группа Е

Челси - Севилья 0:0

Ренн - Краснодар 1:1

Футбольный клуб "Краснодар" в дебютном матче Лиги чемпионов сыграл вничью с французским "Ренном" в выездном матче Лиги чемпионов. Счёт в матче на 56-й минуте открыл Серу Гирасси, который реализовал 11-метровый удар, но всего три минуты спустя защитник "быков" Кристиан Рамирес сравнял счёт.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" примет "Челси", а "Ренн" сыграет на выезде с "Севильей".

Группа F

Зенит - Брюгге 1:2

Петербургский "Зенит" на своём поле потерпел обидное поражение от бельгийского "Брюгге". На протяжении всей игры подопечные Сергея Семака были активнее и имели больше возможностей для взятия ворот, но их подводила реализация.

Счёт в матче на 63-й минуте открыл нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис. 11 минут спустя "Зенит" сравнял счёт - после дальнего удара Деяна Ловрена мяч рикошетом от вратаря Итана Хорвата влетел в ворота. Уже в добавленное время 19-летний полузащитник "Брюгге" Шарль де Кетеларе принёс победу своей команде.

Отметим, что впервые питерцы дома не сумели победить соперника из Бельгии в официальном матче.

Лацио - Боруссия Дортмунд 3:1

Римский "Лацио", который вернулся в групповой этап Лиги чемпионов спустя 13 лет, неожиданно у себя дома обыграл дортмундскую "Боруссию". Голами в составе итальянской команды отметились Чиро Иммобиле, Жан-Даниэль Акпа Акпро и Марвин Хиц, который отправил мяч в собственные ворота. Единственный мяч в составе "Боруссии" провёл Эрлинг Холанд.

Группа G

Динамо Киев - Ювентус 0:2

Автором первого гола в этом розыгрыше Лиги чемпионов стал испанец Альваро Мората, который открыл счёт на 46-й минуте встречи. Он же за шесть минут до конца основного времени удвоил преимущество итальянской команде и принёс "Ювентусу" уверенную победу.

Отметим, что матч в Киеве пропустил лидер туринцев португалец Криштиану Роналду - у 35-летнего форварда выявлена коронавирусная инфекция, вследствие чего он в настоящее время находится на самоизоляции.

Барселона - Ференцварош 5:1

Голы Лионеля Месси, Ансу Фати, Филиппе Коутиньо, Педро Лопеса и Усмана Дембеле принесли "Барселоне" разгромную победу над венгерским клубом "Ференцварош", который отметился лишь одним голом с пенальти в исполнении Игоря Харатина.

Группа H

ПСЖ - Манчестер Юнайтед 1:2

В одном из центральных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл французский "ПСЖ" со счётом 2:1.

На 23-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота парижан, который успешно реализовал полузащитник "манкунианцев" Бруну Фернандеш. На 55-й минуте встречи нападающий гостей Антони Марсьяль, отправив мяч в свои ворота, а на 85-й минуте победный гол англичан забил форвард Маркус Рашфорд.

РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир 2:0