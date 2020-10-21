Неправда – мэр Лондона получил вакцину от гриппа, фото сделано до инъекции

В соцсетях получила популярность фотография мэра Лондона Садика Хана, на которой он собирается получить вакцину от гриппа. На фото видно, что с иглы не снят защитный колпачок. Из-за этого на платформе Facebook некоторые люди утверждают, будто процесс инсценирован, и прививку он не получил. Однако это неправда.

ФОТО: RE:CHECK

29 сентября некая пользователь Facebook опубликовала пост с фотографией мэра Лондона, получающим вакцину. Из подписи к фото следует, будто это инсценировка:

"На фото мэр Лондона, рубашку которого "прививает", даже не сняв колпачок с иглы, какой-то левый хрен в уличной одежде, явно держащий в руках шприц впервые в жизни. На этом фото все, что нужно знать об эпидемии, грядущей вакцинации от нее и запредельной степени цинизма этих тварей, которые откровенно считают всех людей имбецилами со зрением минус 8, не удосуживаясь даже напрячься слепить правдоподобную инсценировку процесса".

В подписи к опубликованному фото пользователь Facebook не указала, от чего планирует вакцинироваться мэр Лондона. Также конкретно не сказано, о какой именно "грядущей вакцинации" идет речь.

Тем не менее, этим постом поделилось 1,8 тысяч человек, в том числе и в Латвии. Схожие публикации распространились в соцсетях и на английском языке. 1

На фото мэр Лондона Садик Хан собирается получить вакцину от гриппа. Оригинал опубликован 28 сентября на официальном профиле мэра города в соцсети Twitter. В подписи к фото отмечают приближение сезона гриппа и напоминают о возможности определенным группам людей легко и бесплатно получить вакцину от гриппа.

ФОТО: RE:CHECK

Британская независимая организация по проверке фактов Fullfact.org приводит слова представителя мэра Лондона: "Мэр получил вакцину от гриппа от местного фармацевта в понедельник (28 сентября – ред.). Эта фотография сделана непосредственно перед тем, как ему сделали укол, поэтому колпачок все еще на игле. Важно, чтобы каждый, кто имеет право на получение вакцины, был вакцинирован, так как это лучший способ помочь защитить себя от гриппа".

Кроме того, на фото видно, как специалист готовит место для инъекции на верхней части руки и поправляет рукав рубашки мэра Лондона. 1

Как отметило издание, большинству людей в Великобритании вакцину от гриппа делают в виде внутримышечной инъекции в дельтовидную мышцу.

Например, среди людей старшего поколения в Великобритании один из самых высоких показателей вакцинации, по сравнению со странами Евросоюза, и в определенных регионах достигает 75%.

В свою очередь в Латвии, по сравнению со странами ЕС и Великобританией, один из самых низких уровней вакцинации, хотя ее уровень возрос. По данным Латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), среди людей старше 65 лет в прошлом сезоне гриппа (2019-2020 год) уровень иммунизации вырос до 11%, однако это до сих пор один из самых низких показателей среди стран ЕС. Для сравнения, в 2015-2016 году этот показатель в Латвии составил лишь 2,4%.

ФОТО: RE:CHECK

Источник: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний

По данным SPKC, в прошлом сезоне общий уровень иммунизации против сезонного гриппа среди всего населения вырос по крайней мере до 4,63%.

ФОТО: RE:CHECK

Источник: SPKC

Также как и в Латвии, в Великобритании есть группы населения, которые могут получить вакцину от гриппа бесплатно. В Латвии бесплатно вакцинируют от гриппа, например беременных, детей в возрасте от полугода до 23 месяцев, а также детей из группы риска.

Кроме того в Латвии в этом году расширили круг людей, которые смогут получить вакцину за счет государства. Среди них люди старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями.

Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, это особенно важно во время пандемии Covid-19, так как оба этих заболевания могут привести к тяжелой пневмонии и обострить хронические заболевания. Таким образом планируется не только увеличить доступность вакцины против гриппа для тех, кто входит в группы риска, но и усилить способность сектора здравоохранения реагировать в случае вспышки Covid-19, пояснили в Минздраве.