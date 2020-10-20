Бразильский министр требует немедленно посадить в тюрьму бывшего игрока сборной и "Реала"

"Немедленно в тюрьму, мне больше нечего сказать. Апелляция ещё возможна. Но существует утечка аудио, что ещё вы хотите? Тюрьма. Ни одному насильнику нельзя аплодировать. Парень хочет вернуться на футбольное поле, чтобы изобразить героя", - приводит слова чиновницы Globo.

В ноябре 2017 года Робиньо и ещё пятеро человек были признаны виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Инцидент произошёл в Милане в начале 2013 года.

В приговор были включены несколько записей телефонных разговоров между обвиняемыми. Футболист свою вину не признал и сообщил, что обжалует приговор. Адвокаты Робиньо настаивают на том, что сексуальный контакт происходил по обоюдному согласию сторон.

Sports.ru сообщает, что на момент вынесения приговора футболист проживал в Бразилии, которая не имеет договора с Италией о выдаче уголовных преступников.

11 октября 2020 года 36-летний Робиньо подписал контракт с бразильским "Сантосом", но спустя шесть дней клуб его расторгнул. Подписание игрока возмутило спонсора команды - ортодонтическую компанию Orthopride, которую насторожило, что за клуб будет выступать футболист, замешанный в изнасиловании.