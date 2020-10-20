Ср, 21.10.2020
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Илзе Винькеле
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Украина построит в регионе Черного моря две новые базы морских сил

Владимир Зеленский

ФОТО: Reuters / Scanpix

Украина начнет строительство двух баз морского флота, чтобы защитить регион Черного моря. Об этом во вторник во время выступления в Верховной Раде сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы создадим такие вооруженные силы Украины, которые смогут защитить Украину на земле, в воде, в воздухе и киберпространстве", - цитирует Зеленского "Дождь".

"Чтобы больше никому даже в голову не могла прийти мысль нарушить наши суверенитет и территориальную целостность. Чтобы никто даже не думал о том, что можно отнять у Украины часть территории без единого выстрела".

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Зеленский также сказал, что "тех, кто без борьбы отдал Крым", нужно было призвать к ответственности.

Президент во время своей речи сообщил и о создании "Крымской платформы" - это будет новый формат защиты прав жителей Крыма и "деоккупации" полуострова.

По словам Зеленского, новый формат уже обсуждался с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады, Турции и других стран. Многие из них инициативу поддержали, отметил глава государства.

Напомним, Россия в 2014 году оккупировала Крымский полуостров. На референдуме, который большинство стран мира признали незаконным, большинство людей проголосовало за присоединение Крыма к России.

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