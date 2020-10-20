Украина построит в регионе Черного моря две новые базы морских сил

"Мы создадим такие вооруженные силы Украины, которые смогут защитить Украину на земле, в воде, в воздухе и киберпространстве", - цитирует Зеленского "Дождь".

"Чтобы больше никому даже в голову не могла прийти мысль нарушить наши суверенитет и территориальную целостность. Чтобы никто даже не думал о том, что можно отнять у Украины часть территории без единого выстрела".

Зеленский также сказал, что "тех, кто без борьбы отдал Крым", нужно было призвать к ответственности.

Президент во время своей речи сообщил и о создании "Крымской платформы" - это будет новый формат защиты прав жителей Крыма и "деоккупации" полуострова.

По словам Зеленского, новый формат уже обсуждался с представителями Евросоюза, Великобритании, Канады, Турции и других стран. Многие из них инициативу поддержали, отметил глава государства.