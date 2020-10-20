На 23-й минуте каждого домашнего матча "Брюгге" звучат аплодисменты. Почему?

Последним, кто надевал футболку "Брюгге" с этим номером был Франсуа Стершель - восходящая звезда бельгийского футбола. Стершель родился 14 марта 1982 года и до 2004 года выступал в бельгийских региональных лигах.

Впервые о футболисте заговорили в сезоне-2004/2005, когда он забил 21 гол за "Ауд-Хеверле Левен", став вторым бомбардиром третьего дивизиона. Затем Стершель помог команде выйти во вторую бельгийскую лигу.

После этого на него обратил внимание тренер Джекки Матейсен и игрок перешёл в "Шарлеруа", где стал одним из лучших игроков Бельгии. Отыграв один год и став лучшим бомбардиром сезона-2006/07, Франсуа перешёл в "Жерминаль".

Через год Стершель вернулся к своему бывшему тренеру, но на это раз в другой клуб - "Брюгге". В своём дебютном матче он забил два мяча, а всего по ходу сезона игрок забил 11 голов и впервые в карьере получил приглашение в сборную Бельгии.

Карьера 26-летнего форварда стремительно развивалась, но 8 мая 2008 года всё также быстро закончилось. Накануне Стершель посещал друзей, а около 3 часов ночи футболист ехал обратно за рулём своего Porsche. Sports.ru пишет, что по неизвестным причинам Стершель потерял управление, съехал в канаву и врезался в дерево. Футболист скончался на месте.

Тренер "Брюгге" Джекки Матейсен вспоминает, что не был в восторге от того, что Стершель решил купить Porsche Cayman. По этому поводу у игрока с тренером даже состоялся разговор, но Стершель сказал, что эта машина - его детская мечта. Футболист пообещал покататься на ней полгода, а потом купить автомобиль, в котором он будет более защищён.

"Я всегда буду помнить об этом. У него была уникальная личность. Он был настолько обаятельным, что невозможно было на него сердиться", - приводит слова Матейсена Sports.ru.

Через несколько дней после смерти футболиста "Брюгге" принял решение в память о Франсуа вывести 23-й номер из обращения. Кроме того, болельщики бельгийской команды поют его имя и хлопают на 23-й минуте каждого домашнего матча.