Президент: нужен план действий, люди должны знать, к чему им готовиться

Президент указал, что пандемия Covid-19 быстро набирает обороты и уже наступила вторая волна, которую предсказывали еще летом. Левитс пояснил, что поэтому правительство и приняло новые правила, ограничивающие социальные контакты самыми разными способами.

Также глава государства отметил, что, в случае снижения контактов людей, снижается и возможность переноса инфекции с одного человека на второго. Левитс отметил, что нам нужно защищать от заболевания Covid-19 не только себя, но и близких.

Президент выразил мнение, что было бы правильным, если бы правительство разработало упомянутый план, чтобы людям было ясно, как планировать свою жизнь и работу, если реализуется какой-то из возможных сценариев. 31

Левитс рассказал, что с Covid-19 придется уживаться минимум до середины следующего года, когда, возможно, будет разработана вакцина. Кроме того, пройдет время, пока она не будет доступна большей части жителей и пока люди не получат вакцину.