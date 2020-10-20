Президент: нужен план действий, люди должны знать, к чему им готовиться

Чтобы жителям было понятно, что произойдет в одном или другом случае распространения Covid-19, правительству необходимо разработать план действий. Об этом, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в Латвии, журналистам сказал президент Эгил Левитс.
Президент указал, что пандемия Covid-19 быстро набирает обороты и уже наступила вторая волна, которую предсказывали еще летом. Левитс пояснил, что поэтому правительство и приняло новые правила, ограничивающие социальные контакты самыми разными способами.
Также глава государства отметил, что, в случае снижения контактов людей, снижается и возможность переноса инфекции с одного человека на второго. Левитс отметил, что нам нужно защищать от заболевания Covid-19 не только себя, но и близких.
Левитс рассказал, что с Covid-19 придется уживаться минимум до середины следующего года, когда, возможно, будет разработана вакцина. Кроме того, пройдет время, пока она не будет доступна большей части жителей и пока люди не получат вакцину.
"Я призываю правительство разработать план. План - не догма. Если ситуация изменится и разработанное в плане не подойдет, то его можно изменить. Было бы хорошо, если бы люди хотя бы примерно знали, какими будут дальнейшие действия в конкретном случае", - отметил президент.