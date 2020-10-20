Российский журналист: "Хартли сам не знает, чего хочет"

Отметим, что омский "Авангард" потерпел четыре поражения в шести последних матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По мнению российского журналиста, в неровном выступлении "Авангарда" виноват именно Боб Хартли, который сам не знает, что хочет увидеть на льду в исполнении собственных игроков.

"Ответ на вопрос о том, почему это происходит, понятен. Игроки устают от Хартли, от его требований, от того, что он сам не знает, чего хочет, и одним хоккеистам разрешает то, что категорически запрещает другим. Там нет равноправия", - отметил Шевченко на своём YouTube-канале.

Журналист также отметил, что неудачный период начался у голкиперов Эмиля Гарипова и Игоря Бобкова. "Но оскорблять их рано. Очень сильные вратари у "Авангарда", - сказал Шевченко.