Скоро для теста на Covid-19 может понадобится направление от врача

Цель изменения - обеспечить возможность тестирования людей, получивших направление, максимум в течение двух дней.

Как пояснила представитель Минздрава, очереди на анализы образовались потому, что существует высокий спрос на тестирование среди людей, у которых нет симптомов или жалоб. "В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации они хотят получить гарантию безопасности", - сказала Ливиня. В результате это ограничивает возможность тестирования людей с симптомами.

Поэтому разработан новый алгоритм проведения тестов на Covid-19, который планируется обсудить с организациями семейных врачей в среду, 21 октября.

Координатор латвийской сети лабораторий Covid-19 Сергей Никишин на заседании сообщил, что в настоящее время очереди на прохождение теста на Covid-19 сформированы до конца недели. Ежедневно около 1500-1600 человек тестируются на Covid-19 по собственной инициативе, тогда как по направлению семейных врачей делается 400-500 тестов. Таким образом, по его мнению, новая процедура поможет решить проблему длинных очередей.