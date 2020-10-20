Депутат предложил магазинам не впускать покупателей без масок

Депутат подчеркнул, что штрафы должны служить превентивным механизмом, удерживающим людей от нарушения правил. Однако также он ожидает ответственного отношения со стороны розничной торговли, особенно крупных сетевых магазинов, поскольку, как показывает опыт весны, у них есть возможности контролировать соблюдение правил на своих площадях.

Фелдманс также отметил, что магазины обычно имеют договоры с охранными компаниями, задача которых также заключается в том, чтобы следить за соблюдением правил в помещениях магазина.

"Если розничный магазин является социально ответственным, то, возможно, не следует пускать в магазины людей, если у них нет масок для лица.

Также можно было бы предлагать покупателям бесплатные маски для лица. [..] Это может выглядеть непопулярно, но руководители должны уметь принимать решения и действовать", - сказал Фелдманс.