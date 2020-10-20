Депутат предложил магазинам не впускать покупателей без масок

Чтобы снизить риски для здоровья населения в условиях пандемии Covid-19, магазины должны принять непопулярное решение не впускать покупателей без масок, считает заместитель председателя парламентской фракции Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманс.
Депутат подчеркнул, что штрафы должны служить превентивным механизмом, удерживающим людей от нарушения правил. Однако также он ожидает ответственного отношения со стороны розничной торговли, особенно крупных сетевых магазинов, поскольку, как показывает опыт весны, у них есть возможности контролировать соблюдение правил на своих площадях.
Фелдманс также отметил, что магазины обычно имеют договоры с охранными компаниями, задача которых также заключается в том, чтобы следить за соблюдением правил в помещениях магазина.
Также можно было бы предлагать покупателям бесплатные маски для лица. [..] Это может выглядеть непопулярно, но руководители должны уметь принимать решения и действовать", - сказал Фелдманс.
Как сообщалось, Министерство юстиции подготовило поправки к закону, согласно которым полиция сможет делать предупреждение или выписывать штраф в размере до 50 евро жителям, не использующим маски в общественных местах. Санкции предусмотрены в тех случаях, когда в соответствии с правилами Кабинета министров использование маски обязательно.