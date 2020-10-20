The New York Times: у американских дипломатов в Китае и России были симптомы "Гаванского синдрома"

В 2018 году более десяти американских дипломатов в Китае начали жаловаться на странные симптомы, которые развились в течение нескольких месяцев.

Их отправили на обследование в Медицинский центр Университета Пенсильвании, где эксперты признали, что они "получили черепно-мозговую травму в результате внешнего воздействия". 1

По крайней мере, один человек, Марк Полимеропулос, сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ), работавший в Москве, убежден, что он стал жертвой загадочного нападения.

Находясь в номере московской гостиницы в 2017 году, он внезапно почувствовал сильное головокружение, которое со временем переросло в мигрень. В результате он был вынужден покинуть спецслужбу в возрасте 48 лет.

В отличие от инцидентов в Гаване, когда в 2016 и 2017 годах там получили ранения больше 40 американских дипломатов, официальный Вашингтон не опубликовал информацию об этих инцидентах и ​​не сообщил, что американцы подверглись нападениям, хотя многие эксперты считают, что это именно нападения - судя по всему, с использованием микроволнового излучения.

Россия упоминается как самый вероятный организатор атак, особенно учитывая, что там работали с оружием, которое вызывает травмы мозга, отмечает издание.