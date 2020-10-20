У пассажира поезда Рига - Зилупе был Covid-19. Его попутчикам рекомендуют следить за здоровьем

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), проводящие эпидемиологическое расследование, выяснили, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехал 16 октября поездом Рига - Зилупе (поезд № 806) в Виляны в вагоне номер 2.

Всем пассажирам, ехавшим в тот день в вагоне № 2 по данному маршруту, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если будут ощущаться симптомы инфекции дыхательных путей, рекомендуется оставаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояние и решить, необходимо ли пройти тест на Covid-19.