Ср, 21.10.2020
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  • У пассажира поезда Рига - Зилупе был Covid-19. Его попутчикам рекомендуют следить за здоровьем

У пассажира поезда Рига - Зилупе был Covid-19. Его попутчикам рекомендуют следить за здоровьем

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Всем пассажирам, ехавшим 16 октября поездом Рига - Зилупе (поезд № 806) до города Виляны во втором вагоне, рекомендуется следить за состоянием своего здоровья, сообщает SPKC в своем Twitter.

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), проводящие эпидемиологическое расследование, выяснили, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ехал 16 октября поездом Рига - Зилупе (поезд № 806) в Виляны в вагоне номер 2.

Всем пассажирам, ехавшим в тот день в вагоне № 2 по данному маршруту, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если будут ощущаться симптомы инфекции дыхательных путей, рекомендуется оставаться дома, связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояние и решить, необходимо ли пройти тест на Covid-19.

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