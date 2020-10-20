Ограничения в продаже алкоголя и маски на работе: к чему может привести борьба с Covid-19?

Разработанные критерии позволят специалистам оценить эффективность уже введенных ограничений и в течение двух недель предпринять следующие шаги, если это потребуется.

Считать, что ситуация стабилизировалась, можно в том случае, если 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости соответствует соседним странам и по сравнению с предыдущей неделей вырос не более чем на 20%. Также количество помещенных в стационар пациентов должно быть меньше, чем выписанных, доля неизвестных источников заражения - не более 30%, доля положительных тестов - не более 4%, количество протестированных в сутки - не менее 4000.

Считать, что ситуация улучшается, можно, если кумулятивный показатель не превышает более 50 случаев на 100 000 населения и по сравнению с предыдущей неделей вырос не более чем на 20%, количество помещенных в стационар пациентов должно быть меньше, чем выписанных, доля неизвестных источников заражения - не более 20%, доля положительных тестов - не более 3%, количество протестированных в сутки - не менее 3000.

Считать, что ситуация улучшается, можно, если кумулятивный показатель будет ниже 25 случаев на 100 000 населения и по сравнению с предыдущей неделей вырос не более чем на 20%, количество помещенных в стационар пациентов снижается, доля неизвестных источников заражения составляет не более 20%, доля положительных тестов - не более 2%, количество протестированных в сутки - не менее 2500.

Если планируемые результаты будут достигнуты, то учебные заведения продолжат работать очно, ограничения на образование по интересам, общественные питание и мероприятия будут уменьшены. Локальные ограничения могут быть введены в самоуправлениях с показателем заболеваемости выше 100 на 100 000 населения.

Если же ситуация ухудшится, в самоуправлениях с высокой заболеваемостью будет удаленное обучение, могут быть введены ограничения в работе детских развлекательных заведений, а также ограничено время торговли алкоголем и введены новые ограничения на скопление людей.