Фото ⟩ Не серьезная, но очень дорогая авария с тремя экзотическими автомобилями

Не серьезная, но очень дорогая авария: в центре Лондона водитель черного родстера Ferrari 458 не справился со своим автомобилем и врезался в еще два экзотических экземпляра автомобилестроения - Ferrari 812 Superfast и BMW M6.
Точные обстоятельства произошедшего не известны, но видно, что столкновение автомобиля произошло в районе, где разрешенная скорость составляет 20 миль или 32 километра в час.
По неофициальной информации, водитель Ferrari 458 не смог затормозить и врезался в другой Ferrari, зацепив при этом стоявшую на обочине дороги BMW.
Видео: репортаж с места аварии
В результате аварии пострадали только автомобили.