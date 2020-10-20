Ср, 21.10.2020
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Фото ⟩ Не серьезная, но очень дорогая авария с тремя экзотическими автомобилями

ФОТО: TVNET kolāža

Не серьезная, но очень дорогая авария: в центре Лондона водитель черного родстера Ferrari 458 не справился со своим автомобилем и врезался в еще два экзотических экземпляра автомобилестроения - Ferrari 812 Superfast и BMW M6.

Точные обстоятельства произошедшего не известны, но видно, что столкновение автомобиля произошло в районе, где разрешенная скорость составляет 20 миль или 32 километра в час.

ФОТО: скриншот из видео

По неофициальной информации, водитель Ferrari 458 не смог затормозить и врезался в другой Ferrari, зацепив при этом стоявшую на обочине дороги BMW.

Видео: репортаж с места аварии

В результате аварии пострадали только автомобили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Freddie Atkins (@tfjj) on

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