Маски даже в такси: правительство поддержало ряд поправок к ограничениям Covid-19

Маски нужно будет носить и в такси, но можно будет не носить на мероприятиях с фиксированными местами. Также маски могут не носить лица, переболевшие Covid-19, предусматривают поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.