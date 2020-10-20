Справку о выздоровлении от Covid-19 cможет выдать любой врач, а не только семейный

Справку о том, что человек выздоровел от Covid-19 и может не соблюдать самоизоляцию, в дальнейшем может выдавать любой врач, рассмотрев историю болезни пациента, а не только семейный врач, предусматривают поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.