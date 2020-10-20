Ср, 21.10.2020
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Светлана Тихановская, обращаясь к белорусским силовикам

Правительство разрешило очные занятия по интересам для школьников, но с условиями

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

До 6 ноября будут разрешены очные занятия по интересам школьникам одного класса, воспитанникам одной группы и членам одного домохозяйства, предусматривают поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

Ранее было предусмотрено, что очно могут проходить только индивидуальные занятия по интересам и получению профессиональной квалификации.

В случае, если программа обучения по интересам реализуется на месте в учебном заведении, пересечения разных "социальных пузырей" не происходит. 

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