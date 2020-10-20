Правительство разрешило очные занятия по интересам для школьников, но с условиями

До 6 ноября будут разрешены очные занятия по интересам школьникам одного класса, воспитанникам одной группы и членам одного домохозяйства, предусматривают поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.