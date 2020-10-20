Ср, 21.10.2020
Ответственность за соблюдение правил должны взять на себя и должностные лица конкретных предприятий. Если правила не будут соблюдаться, то коммерсанту необходимо будет установить санкции. Рихард Колс, депутат Сейма
Рихард Колс, депутат Сейма
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"Никаких хакерских атак": в Кремле прокомментировали обвинения США в адрес российской разведки

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Уже почти 40,5 миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом
  • В России новый антирекорд - более 16 тысяч заболевших за сутки
  • В Кремле прокомментировали обвинения США в адрес 6 офицеров российской военной разведки

"Россия и ее спецслужбы никогда не предпринимали хакерских атак, тем более - против олимпиад"

- так сегодня прокомментировал обвинения Минюста США пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

О том, чем известна воинская часть 74455, где, предположительно, служат обвиняемые офицеры, рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

"Я просто перечислю некоторые операции, которые делали именно эти ГРУшные хакеры - атаки на электростанции в Украине, когда был отключен свет в нескольких регионах, в том числе - в больницах, где это было жизненно-важно для людей. То есть, по сути, это был акт военной агрессии - именно так это расценивается с правовой точки зрения. Поэтому можно сказать, что свои хакерские атаки они использовали в том числе для военных нужд. Кроме того, эти же люди атаковали различные Натовские военные объекты, поэтому их прицел на военные киберугрозы был очевиден"

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.10.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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