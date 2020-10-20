"Никаких хакерских атак": в Кремле прокомментировали обвинения США в адрес российской разведки

"Я просто перечислю некоторые операции, которые делали именно эти ГРУшные хакеры - атаки на электростанции в Украине, когда был отключен свет в нескольких регионах, в том числе - в больницах, где это было жизненно-важно для людей. То есть, по сути, это был акт военной агрессии - именно так это расценивается с правовой точки зрения. Поэтому можно сказать, что свои хакерские атаки они использовали в том числе для военных нужд. Кроме того, эти же люди атаковали различные Натовские военные объекты, поэтому их прицел на военные киберугрозы был очевиден"