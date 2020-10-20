Белорусские оппозиционеры один за другим выходят на свободу. Чья это заслуга?

Когда Воскресенский находился в СИЗО, государственные телеканалы показали его интервью, где бизнесмен сравнил протесты с технологией цветных революций и призвал оппозицию встать на защиту государства.

Воскресенский утверждает, что освобожденные недавно политзаключенные вышли под его личное поручительство. По его словам, гражданин США Виталий Шкляров, освобождения которого требовал госсекретарь Майк Помпео, находится у него в квартире, а юриста Лилию Власову он лично забрал из СИЗО и отвез домой.

"Я оформляю личное поручительство за каждого из участников круглого стола. Я могу точно так же обратно заехать [в СИЗО], если [протестующие] возьмут коктейль Молотова или начнут кидаться, на кого-то нападать или если еще хуже, призывать", - говорит он.

Адвокат Лилии Власовой Андрей Николаев называет Юрия Воскресенского "третьим лицом в процессе" и говорит, что вопросы об интервью с Лилией может решить только он.

Согласно условиям изменения меры пресечения, Власова не имеет права контактировать с журналистами.

"Если Юрий Воскресенский согласует ее интервью со следствием и следователь скажет - отвечайте на вопросы Би-би-си, то вообще не вопрос", - говорит Николаев.

"Сейчас тупиковая ситуация"

Юрий Воскресенский утверждает, что Александр Лукашенко хочет и готов договариваться, но без давления и шантажа.

"Он пришел к пониманию того, что перемены необходимы, возможно он шел к этому 26 лет. Но он за перемены в рамках политических процедур, а не в рамках стояния и кричания. Президент готов к серьезным переменам. Он просит помощи - давайте ему поможем".

Одним из шагов по выходу из сложившегося кризиса Воскресенский называет прекращение массовых протестов и перевод процессов в плоскость переговоров.

"Я разделял и разделяю демократические ценности, но сейчас - тупиковая ситуация. Вы же понимаете, сейчас власть никто не отдаст. Президент считает, что он победил на выборах, - говорит он. - Я хочу посоветовать Светлане Георгиевне и Координационному совету быть предельно аккуратными с заявлениями, касающимися политзаключенных, а лучше поддержать меры власти, направленные на улучшение положения задержанных".

Однако в Координационном совете оппозиции категорически не разделяют такого подхода, напоминая, что изменение меры пресечение на домашний арест не отменяет факта уголовного преследования.

"Только освобождение всех политических заключенных и прекращение преследования граждан за их политические убеждения может быть шагом к началу разрешения политического кризиса", - говорится в заявлении.

"Начистить сапоги, чтобы вышел Бабарико"

"Сломанный белорусскими спецслужбами, [Воскресенский] вещает всякие небылицы, которые полностью соответствуют официальной линии. И выдает замыслы правителя по поводу дальнейших сценариев", - пишет аналитик центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Юрий Воскресенский категорически отрицает сотрудничество со спецслужбами. Он говорит, что готов пойти на все, лишь бы только освободить людей.