Минэкономики: рынок труда может восстановиться во второй половине будущего года

По его словам, сейчас сложно давать конкретные прогнозы, потому что сохраняется высокая неопределенность, однако, если предположить, что экономика Латвии будет развиваться по U-образному сценарию, то, вероятно, оздоровления экономики. как и рынка труда, следует ожидать во втором полугодии 2021 года.

В то же время Озолс добавил, что количество работающих в Латвии может и не вернуться на докризисный уровень из-за автоматизации и дигитализации рабочих процессов, а также из-за демографических тенденций.