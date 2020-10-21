Видео ⟩ "За свободу, за дружбу". Белорусы исполнили латышскую хоровую классику

Видео начинается с титров на английском языке "За свободу, за дружбу". Певцы в окружении леса исполняют латышскую хоровую классику, которую в Латвии чаще всего можно услышать именно во время Праздника песни и танца.

Видео: Singing Belarusians исполняют Lec, saulīte!

Автор идеи проекта Александр Маслов и продюсер проекта Александр Чаховский поделились, что проект Singing Belarusians создан с целью преодоления кризиса, который сейчас переживает страна, мирным путем.

"Белорусы сейчас переживают момент национального единения вокруг ценности добра и справедливости, мирно противостоят злу, насилию и невежеству. Народ Беларуси не остался равнодушным в момент великого морального кризиса. Мы сплотились и осознали свое единство.

Вместе с этим народ Беларуси является частью мирового ценностного поля.

Свобода, чувство собственного достоинства и культура - это универсальные человеческие ценности. У свободы - нет национальности и нет границ", 2

- в приветственном видео говорит автор идеи Александр Маслов.

"Цель проекта - объединить людей со всего мира. Видео с национальными песнями - это дружеский жест и демонстрация уважения. Музыка - это язык, который поможет нам объединиться", - добавляет продюсер проекта Александр Чаховский.