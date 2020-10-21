Фото ⟩ Крупнейший ресторан в Марупе вскоре распахнет свои двери для посетителей

Заведение предложит современную комбинацию классической кухни и стритфуда, выгодно совмещая здоровое питание и быстрое обслуживание. В отличие от классических обеденных заведений, его посетителям кроме предложения дня будут доступны бранч, или поздний завтрак, а также особые блюда от шеф-повара. В меню ресторана будет включен широкий ассортимент не только характерных для латвийской кухни, но и международных сезонных блюд.

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Главная идея Brunch Garden - позволить посетителям насладиться высококлассным ресторанным сервисом, позавтракав или пообедав любимыми блюдами в приятной, окруженной садом атмосфере.

"Наша идея изначально заключалась в том, чтобы выйти за рамки формата классического обеденного кафе и превратить завтрак и обед в персонализированный опыт. Посетителям будут доступны и классический концепт бранча, и заранее подготовленное предложение дня, и особая возможность заказать блюдо Chef Special, которое будет готовиться для каждого индивидуально по образцу классических ресторанов", - рассказывает создатель ресторана и автор его интерьера Оскар Скара, многоопытный создатель нескольких популярных ресторанов.

Уникальность Brunch Garden будет заключаться в объединении превосходного вкусового опыта с эстетическим наслаждением, так как при создании ресторана особое внимание уделено его интерьеру. Концепт ресторана основан на идее зеленого сада, где может перевести дух и торопливый едок, и посетитель с более высокими запросами. Зеленую среду, наполненную разнообразными комнатными растениями и даже деревьями, дополнят дизайнерские акценты - цветная посуда, детали из дерева, бамбука и камня, призванные создать ощущение максимальной естественности и размыть границы между интерьером помещений и наружным пространством.

ФОТО: Пресс-фото

"Люди, завтракающие или обедающие в рабочие дни вне дома, изголодались по эстетичности, поэтому мы хотим внести изменения и акцентировать чистый вкус. В процессе приготовления еды мы отказались от любых искусственных усилителей вкуса, а используем только натуральные ингредиенты, чтобы придать блюду лучший возможный вкус", - поясняет Скара.

Ресторан Brunch Garden расположится на первом этаже офисного комплекса Business Garden Rīga на улице Малдугуню, 2 и будет одним из двух ресторанов Brunch Garden в Риге.

Про Business Garden Rīga:

Офисный комплекс Business Garden Rīga находится в Пардаугаве неподалеку от перекрестка Карля Улманя гатве и улицы Лиелирбес и основан на концепции девелопера Vastint, уже успешно реализованной в нескольких городах Европы. Проект получил высшую - платиновую оценку LEED, что подтверждает высокие стандарты долговечности и энергоэффективности офисного комплекса. В Латвии офисный комплекс Business Garden развивается в три очереди – в рамках первой очереди возведены два офисных здания с арендуемой площадью свыше 14 000 м2, подземной и наземной автостоянками, пунктом мобильности и велопарковками. Посередине Business Garden Rīga находится просторный сад с сохраненными 67 историческими деревьями, зонами для занятий спортом и местами отдыха. Офисный комплекс предложит в общей сложности более 70 000 м2 современных и комфортабельных офисных помещений, а также спектр разнообразных удобств для офисных работников, став таким образом крупнейшим и наиболее долговечным из офисных центров в Риге, развиваемых одним инвестором.