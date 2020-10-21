В Латгале в ДТП погиб человек

Пока что об аварии с погибшим известно то, что она произошла в Латгале, и погибшим был менее защищенный участник движения.

Во вторник шесть человек пострадали в авариях в Риге и ее округе, по три - в Латгале и Курземе, а один - в Земгале. Двое пострадавших были пешеходами, а еще двое - велосипедистами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения во вторник были задержаны шесть водителей: три - в Латгале, по одному в Рижском регионе, Земгале и Курземе.

За превышение скорости было составлено 192 протокола.